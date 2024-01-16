طلب عاجل من محمد النني لوزير الشباب والرياضة قبل مباراة غانا(فيديو)

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن منتخب مصر يملك أكبر عدد محترفين في تاريخه.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "من حق المشجع المصري أن يحزن على التعادل في المباراة الأولى بكأس الأمم الأفريقية".

وأشار: "الكابتن محمد النني تواصل معي اليوم في اتصال هاتفي وتحدثنا عن أداء المنتخب، وطالبني بزيادة الثقة في اللاعبين"، موضحا: "اللاعبون تعاهدوا على تحسين المستوى خلال المباريات القادمة في أمم أفريقيا".

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،: "ليس لدينا رفاهية الاختيار ولابد من هزيمة منتخب غانا"، متابعا: "كامل الدعم لمنتخبنا في مباراته القادمة أمام غانا".

وأكد: "الدولة قدمت كامل الدعم لمنتخب مصر"، موضحا: "اللاعبون عقدوا جلسة خاصة مع بعضهم من أجل المباريات القادمة، وكل الاحتمالات مطروحة في مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا"، مشددا: "لاعبو المنتخب هم أولاد مصر ولابد من دعمهم".

