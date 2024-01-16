الثلاثاء 16 يناير 2024
توقيت مصر 04:54 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"هل تجميد الخبز في الثلاجة وإعادة تسخينه يسبب السرطان؟

فنان شهير يبكي بعد انفصال زوجته بسبب ابنته ويعلق على مشاهدها الجريئة

طلب عاجل من محمد النني لوزير الشباب والرياضة قبل مباراة غانا(فيديو)

شاهد.. بيومي فؤاد ونجله على جهاز التنفس في المستشفى

صور حميمية لـ حسين فهمي وفتاة عشرينية تثير ضجة

الدولار يتخطى الرقم القياسي بالسوق السواء.. وهذا السعر العادل له

فتاة تعقد قرانها داخل المؤسسة العقابية بدبي

تركيا تعتقل لاعبًا إسرائيليًا

فضيحة طبيب التجميل.. عاشر شقيقة زوجته ابنة الـ 15 عامًا عدة مرات

علاء مبارك يسخر من تصريحات رئيس الوزراء.. ماذا قال؟

طلب عاجل من محمد النني لوزير الشباب والرياضة قبل مباراة غانا(فيديو)

download
النني
الثلاثاء، 16-01-2024 02:13 ص

 

 

 

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن منتخب مصر يملك أكبر عدد محترفين في تاريخه.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "من حق المشجع المصري أن يحزن على التعادل في المباراة الأولى بكأس الأمم الأفريقية".

 

وأشار: "الكابتن محمد النني تواصل معي اليوم في اتصال هاتفي وتحدثنا عن أداء المنتخب، وطالبني بزيادة الثقة في اللاعبين"، موضحا: "اللاعبون تعاهدوا على تحسين المستوى خلال المباريات القادمة في أمم أفريقيا".

 

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،: "ليس لدينا رفاهية الاختيار ولابد من هزيمة منتخب غانا"، متابعا: "كامل الدعم لمنتخبنا في مباراته القادمة أمام غانا".

 

وأكد: "الدولة قدمت كامل الدعم لمنتخب مصر"، موضحا: "اللاعبون عقدوا جلسة خاصة مع بعضهم من أجل المباريات القادمة، وكل الاحتمالات مطروحة في مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا"، مشددا: "لاعبو المنتخب هم أولاد مصر ولابد من دعمهم".

إقرأ ايضا

2022_6_10_15_7_35_563

إبرهيم سعيد: أكبر خطأ لـ فيتوريا إنه شارك هذا اللاعب

IMG-20240114-WA0023

بشرى من وزير الرياضة.. مواعيد مباريات منتخب مصر التي تنطلق اليوم

IMG-20240114-WA0021

"عايز ياخده بأي ثمن".. رد فعل الأهلي على تصميم اتحاد جدة شراء نجم الفريق