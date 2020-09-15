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طلب عاجل من أحمد موسى لمرتضى منصور عقب هروب مدرب الزمالك

الإعلامي أحمد موسى
موسى
الثلاثاء، 15-09-2020 09:27 م أحمد سالم
كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة هروب كارتيرون مدرب نادي الزمالك وترك النادي.

وقال موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، :"حاجة عجيبة ومبتحصلش أصلا وهذا الأمر في غاية الأهمية"، متسائلا :"لماذا يترك مدرب الزمالك فريقه في هذا الوقت كارتيرون ناجح مع نادي الزمالك جدا".

وأضاف :"دفع الشرط الجزائي والهرب بطريقة غريبة يحمل الكثير من علامات الاستفهام ويدفع الجميع للتساؤل".

ووجه حديثه للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قائلا :"على مرتضى منصور الإجابة عن هذا السؤال وكشف لماذا هرب المدرب بهذه الطريقة وفى هذا التوقيت".

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