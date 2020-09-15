طلب عاجل من أحمد موسى لمرتضى منصور عقب هروب مدرب الزمالك

الثلاثاء، 15-09-2020
09:27 م
أحمد سالم
كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة هروب كارتيرون
مدرب نادي الزمالك وترك النادي.
وقال موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، :"حاجة عجيبة ومبتحصلش أصلا وهذا الأمر في غاية الأهمية"، متسائلا :"لماذا يترك مدرب الزمالك فريقه في هذا الوقت كارتيرون
ناجح مع نادي الزمالك جدا".
وأضاف :"دفع الشرط الجزائي والهرب بطريقة غريبة يحمل الكثير من علامات الاستفهام ويدفع الجميع للتساؤل".
ووجه حديثه للمستشار مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك، قائلا :"على مرتضى منصور
الإجابة عن هذا السؤال وكشف لماذا هرب المدرب بهذه الطريقة وفى هذا التوقيت".