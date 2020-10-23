ضربة موجعة للوداد قبل ساعات من مباراة الأهلى

ارشيف



هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قطبي الكرة المغربية الرجاء الوداد بحرمانهما من إبرام أي تعاقدات، خلال الصيف الجارى.

صحيفة "لو 360 سبورت المغربية" ذكرت، أن الاتحاد هدد عدة أندية مغربية من بينها الوداد والرجاء، بمنعها من إجراء تعاقدات، حال عدم تسوية وضعيتها ونزاعاتها.

ويستعد الوداد المغربى لمواجهة الأهلي، فى التاسعة مساء اليوم على ستاد القاهرة، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي نجح فى إنهاء مباراة الذهاب بهدفين دون رد التي أقيمت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.