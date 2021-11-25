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شاهد.. «حِقد» نيمار يتغلب عليه ويشتبك مع رياض محرز بسبب تألقه

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الخميس، 25-11-2021 11:23 ص

عاد الشجار والمشاحنات بين الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي والبرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان بعد هدنة مؤقتة.
وخلال المباراة، حدثت مشادة ونوع من الشجار بين محرز ونيمار، حيث يبدو بأن النجم البرازيلي كان في حالة عصبية بسبب أسلوب لعب الدولي الجزائري، والذي اتسم بمهارة شديدة أزعجت لاعبي سان جيرمان.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يقع فيها هذا الشجار بين محرز ونيمار، حيث حدث خلال مباراة الفريقين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي.
وكان محرز رجل هذه المباراة الأول، بعدما سجل هدفي السيتي، فضلا عن قيامه بمراوغات رائعة جعلت نيمار وزميله الإيطالي ماركو فيراتي يخرجان عن شعورهما.
ورغم أن العلاقة بين محرز ونيمار شهدت حالة من الهدوء والود خلال مباراة الفريقين بشهر سبتمبر الماضي، لكنها عادت لحالة الشد والجذب مجددا في موقعة ملعب "الاتحاد"، مساء الأربعاء.

 

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