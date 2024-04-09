شاهد.. الفيديو المتسبب في طرد رونالدو من مباراة الهلال والنصر





أظهر مقطع فيديو جديد، لحظة اعتداء لاعب النصر كريستيانو رونالدو، على مدافع نادي الهلال علي البليهي.

وبين الفيديو توجيه كريستيانو ضربه بالمرفق في صدر البليهي، أسقطته أرضاً.

وتسببت المخالفة في طرد كريستيانو رونالدو، في المباراة التي لعبت اليوم بين الفريقين في كأس السوبر السعودي.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 86، بعد اعتدائه على علي البليهي.

ووثقت كاميرا خاصة ردة فعل لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد طرده خلال مباراة الهلال والنصر والتي أقيمت مساء أمس في دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

وأبان الفيديو اشتباكات بين عدد من لاعبي الهلال والنصر، فيما تدخل آخرون لاحتواء الموقف وإنهاء الاشتباك.

وأظهر الفيديو كريستيانو وهو خارج من الملعب وطلب من جماهير الهلال المتواجدة في الملعب التصفيق للبليهي بعدما نجح في استفزازه وتلقيه كارت أحمر.

وجاء طرد "رونالدو" مع انطلاق الدقيقة 86 في اللقاء، بعد اعتدائه على علي البليهي مدافع نادي الهلال.