الإثنين، 21-09-2020
08:20 م
محمد فضل
أثارت
إيمان عادل زوجة
مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود علاء
، الجدل
بين متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بنشر رسائل غامضة
.
ونشرت
زوجة
"علاء" رسالتين عبر خاصية "استوري"، قالت في الأولى": قبل ما تسمع عني أسمع مني، ماتبقاش زي
كيس الزبالة، كل من هب ودب يعبيه".
وجاء
في الرسالة الثانية: كفاية حوارات.. كفاية قلة أصل.. كفاية كلام علينا من ورانا.. كفايا
عك"، معلقةً عليها: "كفايا يا منافقين".
يذكر
أن إيمان عادل أعلنت عن انتظارهما لاستقبال مولودهما الجديد ونشرت عبر خاصية
"الاستوري" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،
صورة لسيدة حامل، مُرفقة بآية قرآنية:
"حملته أمه وهنًا على وهن"، وعلقت: يارب هون".