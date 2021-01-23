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"روح بعيد عني يا كابتن أحسنلك" .. زيدان يكشف تفاصيل خناقة عبدالله السعيد وعلي جبر

عبدالله السعيد
"روح بعيد عني يا كابتن أحسنلك" .. زيدان يكشف تفاصيل خناقة عبدالله السعيد وعلي جبر
 
السبت، 23-01-2021 07:27 ص أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان تفاصيل المشادة الكلامية القوية التي حدثت بين عبدالله السعيد - لاعب بيراميدز - وزميله بالفريق علي جبر.

وقال "زيدان" في تغريد غبر تويتر: خناقة علي وعبدالله في مباراة بيراميدز وسموحة : علي جبر: إتكلم كويس يا كابتن لوسمحت .
عبدالله السعيد :إنت هتعلمني أتكلم إذاي ؟
علي :يعني أنت عايز إيه يا عبدالله.
عبدالله :ركز شويه وأنا إسمي الكابتن عبدالله
علي :روح يا كابتن بعيد عني أحسن . ثم تدخل اللاعبون وذهب كل عدو لحال سبيله.

وتعادل بيراميدز مع سموحة بهدف لكل منهما.
 

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