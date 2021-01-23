"روح بعيد عني يا كابتن أحسنلك" .. زيدان يكشف تفاصيل خناقة عبدالله السعيد وعلي جبر

السبت، 23-01-2021
07:27 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان تفاصيل المشادة الكلامية القوية التي حدثت بين عبدالله السعيد
- لاعب بيراميدز
- وزميله بالفريق علي جبر.
وقال "زيدان" في تغريد غبر تويتر: خناقة علي وعبدالله في مباراة بيراميدز
وسموحة :
علي جبر: إتكلم كويس يا كابتن لوسمحت .
عبدالله السعيد
:إنت هتعلمني أتكلم إذاي ؟
علي :يعني أنت عايز إيه يا عبدالله.
عبدالله :ركز شويه وأنا إسمي الكابتن عبدالله
علي :روح يا كابتن بعيد عني أحسن .
ثم تدخل اللاعبون وذهب كل عدو لحال سبيله.
وتعادل بيراميدز
مع سموحة بهدف لكل منهما.