دولة خليجية تدرس عودة جماهير الكرة للملاعب

الامارات

تدرس السلطات الرياضية في الإمارات عودة الجماهير إلى مدرجات ملاعب الكرة.



ةقال وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، إن الرابطة تدرس مقترحا بعودة الجماهير إلى المدرجات خلال الفترة المقبلة.



وذكر الحوسني في تصريحات صحفية أن الرابطة انتهت من دراسة المقترح وقامت برفعه للجهات المختصة من أجل اتخاذ قرار فيه.



وأوضح : "الدراسة شملت العديد من السيناريوهات، منها السماح بعودة جزئية أو فتح المدرجات بحضور كامل للجماهير، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي ينص عليها البروتوكول الصحي، والتأكيد على أهمية تطبيق التباعد الاجتماعي".



وأكد الحوسني أن السبب وراء تفكير الرابطة في مقترح عودة الجماهير، هو الإثارة التي حظيت بها المرحلتين الأولى والثانية من دوري الخليج العربي الإماراتي.



وأشاد الحوسني بانطلاقة الموسم الجديد، حيث أكد أن الأندية استعدت بشكل جيد بعد غياب طويل منذ شهر اذار / مارس الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد .19.





