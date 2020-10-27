الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
توقيت مصر 19:55 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية تأخد التدابير اللازمة لإستقبال المعتمرين

إصابة رئيس الجزائر بكورونا ونقله إلى المستشفى

رسميًا.. السعودية تعلن إلغاء «نظام الكفيل»

خطأ ساذج أوقعها في قبضة الأمن.. القبض على «سيدة كفر الشيخ»

مي عز الدين تعلن إعتزالها البرامج الإعلامية نهائياً

وفاة الفنان صالح الزراق بعد معاناة مع المرض

مفاجأة.. إصابة رئيس الفيفا بكورونا

الضباب يضرب الأجواء في السعودية

دولة خليجية تدرس عودة جماهير الكرة للملاعب

انفجار قنبلة في المحاضرة.. مقتل وإصابة 144 طالبًا في مشهد مروع

ADS
 

دولة خليجية تدرس عودة جماهير الكرة للملاعب

download (2)
الامارات
 
الثلاثاء، 27-10-2020 05:21 م الطيب حسين
تدرس السلطات الرياضية في الإمارات عودة الجماهير إلى مدرجات ملاعب الكرة.

ةقال وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، إن الرابطة تدرس مقترحا بعودة الجماهير إلى المدرجات خلال الفترة المقبلة.  

وذكر الحوسني في تصريحات صحفية أن الرابطة انتهت من دراسة المقترح وقامت برفعه للجهات المختصة من أجل اتخاذ قرار فيه. 

وأوضح : "الدراسة شملت العديد من السيناريوهات، منها السماح بعودة جزئية أو فتح المدرجات بحضور كامل للجماهير، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي ينص عليها البروتوكول الصحي، والتأكيد على أهمية تطبيق التباعد الاجتماعي".

وأكد الحوسني أن السبب وراء تفكير الرابطة في مقترح عودة الجماهير، هو الإثارة التي حظيت بها المرحلتين الأولى والثانية من دوري الخليج العربي الإماراتي. 
 
وأشاد الحوسني بانطلاقة الموسم الجديد، حيث أكد أن الأندية استعدت بشكل جيد بعد غياب طويل منذ شهر اذار / مارس الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض  كوفيد .19.


 

إقرأ ايضا

الاهلي والنصر

بث مباشر.. مباراة الاهلي والنصر في كأس خادم الحرمين

de38718f-700f-4c42-be20-400fe05fc958

مفاجأة.. إصابة رئيس الفيفا بكورونا

الاتحاد الأوروبي: قد نسمح للجماهير بدخول نهائي دوري أبطال أوروبا

ليالي الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة