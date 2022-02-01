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حكم مباراة تونس يخرج عن صمته: قرار إنهاء المباراة مبكرًا أنقذني من الموت

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الثلاثاء، 01-02-2022 10:33 ص


خرج الحكم الزامبي جاني سيكازوي، الذي أثار الجدل في كأس الأمم الأفريقية، عن صمته، كاشفًا سبب قراراته الغريبة في مباراة تونس ومالي في الجولة الأولى من البطولة التي تستضيفها الكاميرون.
وقال سيكازوي، في حديث لوسائل إعلام زامبية نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إنه نقل إلى المستشفى جرّاء معاناته من ضربة شمس، مشيرا إلى أنه كان "قريبا من الموت".
وأضاف: "لو لم أتصرف بالطريقة نفسها التي قمت بها في المباراة لكنت في عداد الأموات"، متابعا: "كنت محظوظا لأنني لم أدخل في غيبوبة. كان من الممكن أن تكون النهاية مختلفة تماما. أخبرني الأطباء أن جسدي لم يبرد. زمن قصير كان يفصلني عن الموت".
وتابع قائلا: "ألهمني الله أن أنهي المباراة. لقد أنقذني، واتخذت القرار. فجأة لم أعد أسمع شيئا سوى صوت أخبرني أنهي المباراة. لقد أنقذني ذلك القرار من الموت".
يشار إلى أن الحكم الزامبي قد أنهى المباراة في الدقيقة 89:45 ثانية، رافضا العودة إلى استمرار اللعب من جديد من أجل استئناف وقت المواجهة، في وقت طالب مسؤولو "الكاف" بإعادة لاعبي كلا الفريقين للملعب لاستئناف الزمن المتبقي من وقت المباراة، وسط غياب الحكم نفسه، ووجود الحكم الرابع في أرض الملعب لقيادة اللقاء.
 

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