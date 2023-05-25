محمد صلاح يودع ليفربول برسالة مؤثرة





شارك محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي، صوراً مع زملائه بالفريق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب في رسالة وداع: “واحدة من افضل الاشياء في كرة القدم اننا بنقابل ونشارك لحظات عظيمة مع أشخاص هتوحشوني وبتمنى اشوفكوا مرة تانية”.

لم يتم حسم رحيل محمد صلاح عن ليفربول حتى الآن، إلا أن جميع المؤشرات تشير إلى اقتراب رحيله، خاصة في ظل تراجع أداء الفريق الحالي وكثرة العروض الأوروبية المقدمة للفرعون المصري.

هذا إضافة إلى تأزم موقف الريدز في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الخامس حاليا ولديه مباراة متبقية، مع فرصة ضعيفة في الصعود إلى المركز الرابع والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ويرغب صلاح في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم القادم وتحطيم المزيد من الأرقام بالبطولة، ما يجعله يفكر في الرحيل عن الريدز والذهاب إلى فريق أوروبي آخر، يضمن له اللعب بدوري الأبطال.