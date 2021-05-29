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تصريحات حفيظ دراجي عن الأهلي تتصدر فيس بوك عقب التتويج بالسوبر: أنا بحسد النادي دا
تصريحات حفيظ دراجي عن الأهلي تتصدر فيس بوك عقب التتويج بالسوبر: أنا بحسد النادي دا
Native
السبت، 29-05-2021
07:02 ص
أحمد عادل شعبان
حصلت كلمات حفيظ دراجي - معلق قنوات بي إن سبورت - عن النادي الأهلي على اهتمام رواد الفيس بوك وتويتر.
وقال دراجي عقب تتويحج الأهلي بـالسوبر الأفريقي: أحيانًا نغير ونحسد جماهير الأهلي بسبب افراحهم والتتويجات سواء محليًا وأفريقيًا، وبطولة تضاف على رصيد الأهلي ولا يكفي عليهم نادي القرن.
وفاز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء على نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الأفريقي.
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مصر
المصريون
الاهلى
السوبر الافريقى
حفيظ دراجى
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