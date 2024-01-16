تركيا تطرد لاعب إسرائيلي بعد ما فعله خلال مباراة كرة قدم

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، مغادرة الإسرائيلي، ساغيف جيهزكيل، لاعب نادي أنطاليا سبور لكرة القدم، البلاد مساء الاثنين.

وكان نادي أنطاليا سبور، قد أعلن استبعاد لاعبه جيهزكيل، عن تشكيلة الفريق، إثر حركة ذي طابع سياسي قام بها عقب تسجيله هدفا في مباراة فريقه ضد طرابزون سبور، ضمن الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، وتشير إلى دعمه الاحتلال في حربه على غزة.

وكان جيهزكيل قد رسم على ضمادة بيضاء كان يلف بها معصمه، نجمة داوود وعبارة "100 يوم"، وتاريخ يوم 7 أكتوبر، في إشارة إلى الحرب وهجوم حماس على المستوطنات، في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوقف الأمن بولاية أنطاليا، جيهزكيل، مساء الأحد، بتهمة "تحريض الشعب على الكراهية والعداء"، في إطار تحقيق فتحته النيابة العامة، قبل إطلاق سراحه الاثنين.

وأوضح يرلي قايا عبر حسابه على منصة "إكس" أن اللاعب جيهزكيل غادر تركيا في الساعة 17.15 (تغ+3)، اليوم الاثنين.

بدوره شارك وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكين باك، منشور وزير الداخلية حول مغادرة اللاعب الإسرائيلي، عبر منصة "إكس".

وكان وكيل رئيس نادي "أنطاليا سبور" المتحدث الإعلامي ألكان إفران، أعلن أن جيهزكيل سيعود إلى بلاده بطائرته الخاصة.

وأضاف أنه وبقرار من مجلس إدارة النادي فإن الإجراءات القانونية حول استبعاده وإنهاء عقده من النادي مستمرة.

وفي ذات السياق، طالبت جماهير نادي إسطنبول باشاك شهير، إدارة ناديها بطرد اللاعب الإسرائيلي إدين كارتسيف.

وقام كارتسيف بنشر صورة عبر حسابه في "إنستغرام" تؤيد العدوان على غزة بعد مرور 100 يوم من الحرب.

ولاحقا، قالت إدارة "باشاك شهير" إنها بدأت تحقيقا مع اللاعب الإسرائيلي لمخالفته القوانين المعمول بها في تركيا.