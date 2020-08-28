الجمعة 28 أغسطس 2020
توقيت مصر 21:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الشرطة الأمريكية تعثر على عشرات الأطفال المفقودين

تفاصيل العلاقة المتوترة بين «ميلانيا ترامب» و«إيفانكا»

سر ثلاجة الأميرة ديانا الممتئلة بالدماء

مفاجأة في انتقال "ميسي" لـ"ليفربول"

"رونالدو" يوجه رسالة نارية

عقوبات صارمة على هؤلاء في السعودية

تدمير طائرة مفخخة قبل استهدافها السعودية

إنجلترا.. إقامة تمثال جديد للأميرة ديانا

وزير الأوقاف يكشف السبب وراء عودة صلاة الجمعة

اغتصاب فتاة على يد 30 رجلًا

عاجل

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

بيراميدز يخصص مكافأة للاعبيه عند الفوز بوصافة الدوري

بيراميدز
بيراميدز
 
الجمعة، 28-08-2020 07:12 م أحمد سالم
وعدت إدارة نادى بيراميدز، لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بمكافأة خاصة بخلاف مكافآت الفوز في حالة إنهاء الموسم بالمركز الثانى الوصيف وذلك بهدف تحفيز اللاعبين على الإجتهاد وبذل قصارى جهدهم خلال المباريات المتبقية من عمر الدورى الممتاز.

ويختتم الفريق تدريباته اليوم بقيادة أنتى تشاتشيتش، استعدادا لمباراته مع أسوان المقررة غدًا السبت، على ملعب كلية الشرطة في نفس الجولة والتى يبحث الفريق عن الفوز بها للابتعاد بالوصافة.


ويمتلك بيراميدز 42 نقطة بالتساوى مع الزمالك لكنه يتفوق في عدد الأهداف التي سجلها، ويعول المدير الفنى للفريق على الحالة الفنية المرتفعة عند اللاعبين بعد الفوز الأخير على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف نظيفة، فيما يدخل أسوان المباراة برصيد 23 نقطة في المركز الثالث عشر بعد تعادلة الأخير 1-1 أمام إنبي.
 

إقرأ ايضا

ميسي

ميسي يرفض حضور تدريبات برشلونة ويتمسك بالرحيل

ميسي

مفاجأة في انتقال "ميسي" لـ"ليفربول"

كلوب وفان دايك

"كلوب" يزف بشرى سارة لجمهور ليفربول

 

أخبار متعلقة

ارشيف

بيراميدز يعلن قائمته استعدادا لـ "الموج الأزرق"

فريق الأهلي

بيراميدز يفاوض 4 لاعبين من الأهلي غير رمضان صبحي: أحدهم وقع بالفعل

الأهلي وبيراميدز

مفاجأة كبرى.. مهاجم الأهلي يوقع لـ"بيراميدز"

ارشيف

"ميدو" يطالب بفرض ضرائب على عقود اللاعبين

ارشيف

مفاجآت جديدة يكشفها شوبير فى رحيل رمضان صبحى

رمضان صبحي

هدرسفيلد: عرض بيراميدز لضم رمضان صبحي أقل من عرض الأهلي