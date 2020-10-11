الأحد 11 أكتوبر 2020
توقيت مصر 20:02 م
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
بث مباشر الأهلى أمام بيراميدز الدورى الممتاز
تحذيرات قوية بشأن العمالة الوافدة في السعودية
جريمة شنيعة ببلد خليجي.. اختطاف سيدة وهتك عرضها
رونالدو يفجر مفاجأة بشأن مونديال قطر
مواجهة ساخنة بين إنجلترا وبلجيكا.. شاهدها الآن
بسبب وصف المسلمين بالإرهابيين.. رد قوي من شيخ الأزهر
مستقبل واعد للسعودية في هذا المجال
أمير سعودي يوبخ وزيرة أمريكية بارزة
دولة خليجية تسجل مئات الإصابات بكورونا
الدولار يستفيق ويرتفع أمام الجنيه اليوم الأحد
الرئيسية
الرياضة
بث مباشر.. مواجهة ساخنة بين إنجلترا وبلجيكا
مواجهة ساخنة بين إنجلترا وبلجيكا.. شاهدها الآن
الأحد، 11-10-2020
06:19 م
الطيب حسين
نقدم يثًا مباشرًا لمباراة
إنجلترا وبلجيكا
بث مباشر بتاريخ 11-10-2020
دوري الأمم الأوروبية
.
شاهد من
هنا..
شاهد من
هنا..
Copy
منتخب بلجيكا
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا وبلجيكا
إقرأ ايضا
بث مباشر.. مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري
تشكيل ناري للأهلي أمام ببراميدز
نادال يهزم ديوكوفيتش ويفوز بنهائي رولان جاروس