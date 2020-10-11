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بث مباشر الأهلى أمام بيراميدز الدورى الممتاز

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بث مباشر.. مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري

الأهلى وبيراميدز
بث مباشر الأهلى أمام بيراميدز الدورى الممتاز
 
الأحد، 11-10-2020 07:12 م الطيب حسين
نقدم لقرائنا الكرام بث مباشر الأهلى أمام بيراميدز الدورى الممتاز.

ويقام اللقاء في الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي، في قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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