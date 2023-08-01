بالصور.. طارق حامد يتعرض لإصابة مروعة

الثلاثاء، 01-08-2023
12:28 م
نشر طارق حامد
نجم منتخب مصر المحترف في نادي الاتحاد السعودي، صورا لإصابته المروعة التي تعرض لها أمام الصفاقسي التونسي، أول أمس الأحد في ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف ضمن بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وأظهرت الصور التي نشرها حامد عبر حسابه بتويتر، جرح عميق بوجه اللاعب بجانب الفم يمتد لسنتيمترات مغطى بالدماء.
وعلق حامد على الإصابة بقوله: "لحظه ممكن تغير كل حاجه ..أنا بخير الحمد لله".
يذكر أن طارق أجرى عملية جراحية بعد إصابته التي تعرض لها، وقال فريقه عبر بيان رسمي، اليوم الإثنين، إنها تكللت بالنجاح.