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بالصور.. ساديو ماني يدخل قفص الزوجية قبل أيام من انطلاق بطولة كأس أفريقيا

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ساديو ماني وزوجته
الثلاثاء، 09-01-2024 12:16 م


تنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في دولة كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير، وتستمر حتى 10 فبراير، ويستعد خلالها منتخب السنغال للدفاع عن لقبه، إلا أن نجم الفريق وهدافه ساديو ماني، فاجأ الجميع بإقامة حفل زفافه رغم دخول رفاقه في معسكر مغلق.
قرار غريب من ساديو ماني
قرر السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول وبايرن ميونخ السابق، ولاعب نادي النصر السعودي الحالي، اتمام زواجه، بإقامة حفل قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا.
ووفقًا لموقع «essentiallysports» قرر ماني عقد قرانه على خطيبته عائشة تامبا، وأقيم حفل زفاف نجم منتخب السنغال وعروسه في مدينة كور ماسار السنغالية.
زواج تأخر سنوات
ويرتبط ساديو ماني بعلاقة حب منذ فترة طويلة مع عائشة، لكن توقيت الزواج تأخر لأسباب خاصة بينهما.
عائشة تامبا 
ووفقا للصحف السنغالية، عقد ماني قرانه على حبيبته عائشة تامبا منذ فترة طويلة، وكانت علاقتهما سرية طوال هذه السنوات، إلا أن زواجهما أصبح الآن حديث العالم.
وكان لاعب النصر السعودي يسدد لعائشة مصاريف دراستها، وعزم ساديو منذ البداية على زواجه من عائشة.
العريس يرتدي جلبابا في حفل زفافه
ظهر ساديو ماني مرتديا جلباب أبيض، في ليلة الحناء وفقا لعادات القبائل المسلمة في السنغال، متخليا عن فكرة ارتداء بدلة، تبعه بزي تقليدي سنغالي، في حين ارتدت العروس فستان زفاف، سبقته بفستان رمادي مطرز بالورود في ليلة الحناء.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي لقطات من حفل الزفاف، حيث ظهر ساديو ماني وهو يتلقى التهاني والتبريكات من الحضور، وقد انتشرت أيضًا صور تجمع العروسين وهما يبتسمان ويعبِّران عن سعادتهما في هذه المناسبة السعيدة.
ماني يقود السنغال في مباراة ودية
من المقرر أن ينضم ماني، إلى زملائه فى مباراة السنغال الودية قبل كأس الأمم الأفريقية أمام النيجر، قبل أن يغادر الفريق إلى ساحل العاج لبدء الدفاع عن لقبه.

نجم منتخب السنغال 
وأوقعت القرعة أسود التيرانجا في المجموعة الثالثة إلى جانب الكاميرون، إضافة إلى غينيا وجامبيا، علما بأن منتخب السنغال هو حامل لقب البطولة، عقب فوزه في نهائي النسخة الماضية على مصر بركلات الترجيح بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.



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