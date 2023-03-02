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باعته.. تصرف صادم من زوجة أشرف حكيمي بعد تورطه في قضة اغتصاب

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حكيمي وزوجته
Native
Teads
الخميس، 02-03-2023 09:28 ص

 

كشفت وسائل إعلامية أن الممثلة الإسبانية من أصول عربية، هبة عبوك، بدأت إجراءات انفصالها عن زوجها المغربي أشرف حكيمي مدافع فريق باريس سان جيرمان، المتهم باغتصاب فتاة.

 

وبحسب موقع "El Cierre Digital" فإن الممثلة الإسبانية هبة عبوك التونسية الأصل، بدأت إجراءات الانفصال عن زوجها أشرف حكيمي منذ عدة أسابيع لأن العلاقة بينهما لم تكن في أفضل حالاتها لاختلافهما في الرؤى الحياتية.

 

وكشفت صحيفة "لو باريزيان - Le Parisien"، في وقت سابق، عن أن مكتب المدعي العام في نانتير، الضاحية الغربية للعاصمة باريس، قد فتح تحقيقا في قضية اغتصاب تستهدف أشرف حكيمي، بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عاما، قالت إنها تعرضت للاعتداء الجنسي في منزل اللاعب المغربي في "بولونيّ-بيلانكور" في 25 فبراير الماضي.

 

وأشارت تقارير صحفية إلى أن حكيمي تعرف على السيدة الشابة، كما تزعم هي، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يوم 16 يناير، فيما وقعت الحادثة يوم 25 فبراير، في منزله.

 

ولفتت إلى أن اللاعب المغربي الدولي استدعى الفتاة إلى منزله باستئجاره سيارة (أوبر)، مستغلا غياب زوجته وطفليه، لتواجدهم في دبي.

 

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