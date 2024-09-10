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المرض ظهر على وجهه.. ظهور جديد لـ أبوتريكة بعد خضوعه لعملية جراحية

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الثلاثاء، 10-09-2024 02:40 م

 

 

ظهر محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق، بعد تعرضه لوعكة صحية، وإجرائه عملية جراحية، خلال الفترة الاخيرة، وغيابه عن شاشات التلفزيون.

 

ونشر الإعلامي أحمد فؤاد عبر صفحته الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، فيديو لنجم الكرة المصرية، من أجل الاطمئنان على صحته وكتب: "عم الناس بخير".

 

وفي المقابل قال محمد أبو تريكة في الفيديو: "كله زي الفل الحمد لله أنا بخير"، وظهر على وجهه أثر الوعكة الصحية، وعلامات الإرهاق جراء العملية الجراحية التي أجرها، ولم يفصح عن أسبابها.

ومن المفترض أن يعود محمد أبو تريكة مرة أخرى لشاشة التلفزيون لتحليل المباريات، عبر قناة بي إن سبورتس الفترة المقبلة.

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