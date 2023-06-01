قدم اللاعب إبراهيم جمال لاعب نادي بتروجيت، سيارة فخمة لزوجته سوار العبيدي، وذلك تعبيرًا منه على أسفه لها، حيث تحمل السيارة لوحة معدنية مميزة بحروف كلمة أسف.

وقالت زوجة اللاعب: "كنت طول الوقت أضحك مع زوجي وأقول له إحنا متزوجين من 6 سنوات ومفيش مرة قولت لي فيها أنا أسف، إلا إنه فاجئني في عيد الحب الماضي بهذه السيارة وعليها نمرة مميزة بحروف كلمة أسف."