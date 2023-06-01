قدم اللاعب
إبراهيم جمال لاعب نادي بتروجيت، سيارة فخمة لزوجته سوار العبيدي، وذلك تعبيرًا
منه على أسفه لها، حيث تحمل السيارة لوحة معدنية مميزة بحروف كلمة أسف.
وقالت زوجة
اللاعب: "كنت طول الوقت أضحك مع زوجي وأقول له إحنا متزوجين من 6 سنوات ومفيش
مرة قولت لي فيها أنا أسف، إلا إنه فاجئني في عيد الحب الماضي بهذه السيارة وعليها
نمرة مميزة بحروف كلمة أسف."
وأضافت: تفاجئت
بالسيارة ولم أتوقع هذه الهدية، وخاصة أن زوجي دائمًا ما يقدم لي الهدايا في
الأعياد والمناسبات، والوضع اللي كنا فيه مكنش يسمح بالهدية دي، لأننا لسه نازلين
راجعين من قطر، وبنعمل بيتنا الجديد، إلا أن هذه الهدية أصبحت مميزة بالنسبة لي،
وذلك ليس بسبب قيمتها المالية، ولكن بسبب توقيت الهدية وقيمتها المعنوية لدي".
May 31, 2023