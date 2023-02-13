الكشف عن المرض المتسبب في وفاة اللاعب يوسف السالم

كشف راشد الرهيب زميل اللاعب الدولي الراحل يوسف السالم في فريق الجبيل، عن المرض الذي تسبب في وفاته المفاجئة.

وفي تصريحاته لصحيفة "عكاظ" السعودية، قال الرهيب، إن زميله الراحل يوسف السالم تعرض لأزمة مفاجئة قبل أكثر من 3 أسابيع، وهو في طريقه لأداء التدريبات في فريقه الجبيل.

وأوضح أن "الفحوصات الأولية كانت تشير إلى إصابته بالتهاب في الشعب الهوائية وتطور، وليس كما يتردد عن إصابته بجلطة أو ما شابه".

وسادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية إثر إعلان وفاة يوسف السالم، نجم فريق الهلال السعودي السابق، أمس الأحد، عن عمر يناهز 37 عاما.

ولعب يوسف السالم لأندية القادسية والشباب والاتفاق والهلال والجبيل والثقبة، ومثل منتخب السعودية في 5 مبارات دولية سجل خلالها 3 أهداف بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الجبيل على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" ببالغ الأسى والحزن، مجلس إدارة نادي الجبيل يقدم التعازي و المواساة في وفاة لاعب الجبيل يوسف السالم، تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته".