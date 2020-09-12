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القبض على بطل رياضي شهير بتهمة التحرش

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القبض على بطل رياضي شهير بتهمة التحرش
السبت، 12-09-2020 09:18 م الطيب حسين
ألقت الشرطة الفرنسية، القبض على بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة MMA في وزنين مختلفين سابقا الإيرلندي كونور ماكجريور.


وضبطت الشرطة البطل العالمي الشهير في جزيرة كورس الفرنسية، بتهمة محاولة الاعتداء الجنسي.

ولم تقدم الشرطة معلومات تفصيلية عن الحادثة، ولكنها أكدت أن الشكوى ضد ماكغريغور تم تقديمها في الـ10 من سبتمبر الجاري عندما كان النجم الإيرلندي يقضي إجازته على الجزيرة الفرنسية.

وأطلق سراح ماكغريغور بعد التحقيق معه، حيث أنكر التهمة الموجهة إليه، بينما يستمر المحققون بالتحري عن الحادثة.

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