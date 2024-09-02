



كشف الإعلامي القطري، محمد سعدون الكواري، تطورات جديدة، في الحالة الصحية للنجم المصري محمد أبو تريكة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة محمد أبو تريكة، داخل غرفة العمليات، دون الكشف عن تفاصيل الواقعة.

وكتب "الكواري" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أبشركم بفضل الله وحمده.. حبيبنا وعم الناس بخير وصحة وعافية بعد إجراء عملية جراحية تكللت بحمد الله وشكره بالنجاح".

وأوضح: "أسبوعين فترة نقاهة وتعافي ويعود بإذن الله ينور الشاشات، للعلم قال تشليسي جاب صفقات حلوة .. أعتقد تمهيد عشان يرجع العلاقة مع جمهور تشلسي بعد ما شاف الستة".