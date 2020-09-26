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أول صور لبعثة الهلال لدى عودتها السعودية

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أول صور لبعثة الهلال لدى عودتها السعودية
السبت، 26-09-2020 08:43 م
وصلت مساء اليوم إلى مدينة الرياض طائرة بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم القادمة من الدوحة، التي تقل الأعضاء غير المصابين بفيروس كورونا والمتعافين.

وقد منح الجهاز الفني أفراد الفريق راحة لمدة 10 أيام، على أن تُستأنف التدريبات يوم الأربعاء السابع من شهر أكتوبر.

وتأتي عودة بعثة الهلال بعد أن قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم السبت رفض الاعتراض المقدَّم من الهلال السعودي على استبعاده من دوري أبطال آسيا.

وكانت بعثة الهلال قد عانت خلال مشاركتها في مباريات دور المجموعات من إصابة عدد كبير من لاعبي الفريق بفيروس كورونا المستجد؛ وهو ما أدى لدخول مباراة شباب الأهلي بالجولة السادسة (الأخيرة) بعدد لاعبين أقل من المحدد وفق لوائح الاتحاد الآسيوي. وعلى ضوء ذلك النقص تم استبعاد الفريق من استكمال النسخة الحالية.
 

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