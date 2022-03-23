أحمد ناجي ينصح لاعبي المنتخب بهذه الخدعة للتغلب على حارس السنغال

الأربعاء، 23-03-2022
11:03 ص
وجّه أحمد ناجي
مدرب حراس مرمى نادي سموحة، نصيحة خاصة للاعبي منتخب مصر
للتفوق على إدوارد ميندي حارس مرمى المنتخب السنغالي.
قال «ناجي» في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «لازم
تبقى باصص لإدوارد ميندي حارس مرمى المنتخب السنغالي وانت بتلعب متبصش على الكورة».
وأضاف: «ميندي بيقفل المساحات
فلازم تبصله قبل ما تسدّد الكرة».
وتابع:
"مهنة تدريب الحراس مهنة صعبة للغاية فهناك ضغط كبير مع أهمية دور حارس المرمى
في أي فريق حاليا، وطرق اللعب أصبحت تمثل عنصرا هاما في تدريب حراس المرمى" .
أضاف:
"كنت أرغب في الحصول على رخصة كاف لمدربي حراس المرمى ونصحت بأن يسافر 5 أو 6
مدربين"
وختم
حديثه قائلا: "تطوير مدرب الحراس
في مصر أمر هام لتطوير الحراس أنفسهم".