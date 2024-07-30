الثلاثاء 30 يوليه 2024
توقيت مصر 17:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قفزة مفاجئة في سعر الدولار أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

"بنت مصر الجديدة" تطلب الخلع بسبب "التاتو"

أثارت ضجة.. لاعبة الأهلي تكشف ما فعله معها مدرب الفريق

فيديو.. فتاة توثق لحظة التحرش بها داخل أتوبيس

من داخل المحكمة.. أول ظهور لمضيفة الطيران قاتلة ابنتها لسبب صادم

غضب في الأهلي بسبب ما فعله "أفشة" مع كولر وعقوبات في انتظاره(فيديو)

وفاة شقيقة مرتضى منصور نتيجة حادث مروع

إسرائيل تتأهب لشن حرب على حزب الله.. والأخير يُحرك صواريخه الدقيقة

خالد الجندي: الموسيقى حلال بأدلة الكتاب والسنة

تحذير خطير لهؤلاء.. كوب من الحليب قد يدمر كليتك

أثارت ضجة.. لاعبة الأهلي تكشف ما فعله معها مدرب الفريق

471
ا
الثلاثاء، 30-07-2024 01:19 م


هاجمت لاعبة النادي الأهلي السابقة، شروق فؤاد، مدرب فريق المارد الأحمر للكرة الطائرة سيدات.

 

وفي منشور لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام"، أوضحت شروق أن المدرب حظرها عبر الوتساب، وحاول الوقيعة بينها وبين زملائها في الفريق.

 

وجاء نص منشور شروق فؤاد كالتالي: "عانيت طوال الموسم حالة من الاضطهاد والمعاملة التي لا تليق بكابتن لفريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي من المدير الفني إبراهيم فخر الدين بمعاملتي اسوء معاملة بتهميش دوري ككابتن للفريق ورفض تدخلى فى أي شئ يخص الفريق ورفضه الأستماع لي نهائياً طوال الموسم لدرجة انه قام بعمل" بلوك " لي على التليفون، ويرفض الحديث معي بجانب أنه يحاول الدخول في خلافات معي دائماً وهو الأمر الغريب الذي أراه لأول مرة في النادي الأهلي ولم أشهده على مدار تاريخي في النادي منذ أن كنت في فرق البراعم".

 

وأضافت: "وصل به الحال إنه لم يقم بالاتصال بي عقب الجراحة التي أجريتها ورفض حتى الرد علي لكي أشرح له تعليمات الأطباء الخاصة بالتأهيل بجانب تعمد تهميش دوري مع الفريق دون سبب ومن وجهة نظره دور كابتن الفرقة " يحييه" وبس !!!! وهذا ليس ما تربيت عليه فى النادى الأهلي".

 

وتابعت: "ويحاول الوقيعة بيني وبين زملائي في الفريق لدرجة أنه تم استبعادي من البطولة الأفريقية ودخلت المستشفي لعمل العملية الجراحية ولم احضر البطولة، ومع ذلك حاول اتهامي بأنني تشاجرت مع زملائي في غرفة الملابس بسبب "من يحمل كأس البطولة الأفريقية" ولم يحدث ذلك على الإطلاق، وغيرها الكثير من الحوارات التي لا تعد طوال الموسم وعدم احترامي وتقديري في أي شئ".

 

وأوضحت: "كل هذه الأمور كان لها تأثير سلبي ونفسي علي والتركيز في الحوارات أكثر من الأمور الفنية رغم أنني احترم الكابتن إبراهيم فخر الدين وأنني تدربت معه فترة كبيرة في منتخب مصر ولم تحدث أى مشكلة بيني وبينه وكانت من الفترات الجميلة التى اتذكرها دائماً".

 

وأردفت: "أنا بنت النادي و تربيت بين جدرانه وعلى مبادئه وتمنيت أن أختم حياتي الرياضية فيه ولكن هذا قرار المدير الفنى، وأنا غير مسؤولة عن أي أخبار، بخلاف ما أنشره على صفحتي الشخصية وصفحة النادى الرسمية".

 

واختتمت: "وفي النهاية أكن كل الاحترام والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي وعلى رأسهم كابتن محمود الخطيب وكل والمدربين والعاملين والجمهور العظيم، شكرا النادى الأهلي، رب الخير لا يأتي إلا بالخير".

إقرأ ايضا

2436855_0

غضب في الأهلي بسبب ما فعله "أفشة" مع كولر وعقوبات في انتظاره(فيديو)

image

ابنة بيل غيتس تثير ضجة في مصر بسبب أولمبياد باريس.. واتحاد الفروسية يرد

ل

أول تعليق من المنتخب على ما فعله زيزو في مباراة أوزبكستان