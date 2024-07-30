أثارت ضجة.. لاعبة الأهلي تكشف ما فعله معها مدرب الفريق





هاجمت لاعبة النادي الأهلي السابقة، شروق فؤاد، مدرب فريق المارد الأحمر للكرة الطائرة سيدات.

وفي منشور لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام"، أوضحت شروق أن المدرب حظرها عبر الوتساب، وحاول الوقيعة بينها وبين زملائها في الفريق.

وجاء نص منشور شروق فؤاد كالتالي: "عانيت طوال الموسم حالة من الاضطهاد والمعاملة التي لا تليق بكابتن لفريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي من المدير الفني إبراهيم فخر الدين بمعاملتي اسوء معاملة بتهميش دوري ككابتن للفريق ورفض تدخلى فى أي شئ يخص الفريق ورفضه الأستماع لي نهائياً طوال الموسم لدرجة انه قام بعمل" بلوك " لي على التليفون، ويرفض الحديث معي بجانب أنه يحاول الدخول في خلافات معي دائماً وهو الأمر الغريب الذي أراه لأول مرة في النادي الأهلي ولم أشهده على مدار تاريخي في النادي منذ أن كنت في فرق البراعم".

وأضافت: "وصل به الحال إنه لم يقم بالاتصال بي عقب الجراحة التي أجريتها ورفض حتى الرد علي لكي أشرح له تعليمات الأطباء الخاصة بالتأهيل بجانب تعمد تهميش دوري مع الفريق دون سبب ومن وجهة نظره دور كابتن الفرقة " يحييه" وبس !!!! وهذا ليس ما تربيت عليه فى النادى الأهلي".

وتابعت: "ويحاول الوقيعة بيني وبين زملائي في الفريق لدرجة أنه تم استبعادي من البطولة الأفريقية ودخلت المستشفي لعمل العملية الجراحية ولم احضر البطولة، ومع ذلك حاول اتهامي بأنني تشاجرت مع زملائي في غرفة الملابس بسبب "من يحمل كأس البطولة الأفريقية" ولم يحدث ذلك على الإطلاق، وغيرها الكثير من الحوارات التي لا تعد طوال الموسم وعدم احترامي وتقديري في أي شئ".

وأوضحت: "كل هذه الأمور كان لها تأثير سلبي ونفسي علي والتركيز في الحوارات أكثر من الأمور الفنية رغم أنني احترم الكابتن إبراهيم فخر الدين وأنني تدربت معه فترة كبيرة في منتخب مصر ولم تحدث أى مشكلة بيني وبينه وكانت من الفترات الجميلة التى اتذكرها دائماً".

وأردفت: "أنا بنت النادي و تربيت بين جدرانه وعلى مبادئه وتمنيت أن أختم حياتي الرياضية فيه ولكن هذا قرار المدير الفنى، وأنا غير مسؤولة عن أي أخبار، بخلاف ما أنشره على صفحتي الشخصية وصفحة النادى الرسمية".

واختتمت: "وفي النهاية أكن كل الاحترام والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي وعلى رأسهم كابتن محمود الخطيب وكل والمدربين والعاملين والجمهور العظيم، شكرا النادى الأهلي، رب الخير لا يأتي إلا بالخير".