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في لقائه بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة:

وزير المالية: نتطلع إلى تعميق الشراكات التنموية لتحسين معيشة المواطنين

وزير المالية و الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية
وزير المالية و الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية
Native
الثلاثاء، 14-09-2021 08:40 ص
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على توفير المناخ المناسب لتحفيز الاستثمار؛ بما يسهم فى جذب شركاء التنمية الدوليين للعمل فى شتى القطاعات، لافتًا إلى حرص الحكومة على فتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص المحلى والأجنبي لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية؛ باعتباره أحد محركات النمو خاصة أنه يوفر فرص عمل جديدة للشباب، على نحو يُساعد فى الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة التي تُتيحها مصر من خلال تنفيذ مشروعاتها القومية العملاقة.
قال الوزير، خلال لقائه مع هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بحضور الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والسفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، إننا نتطلع إلى تعميق الشراكات التنموية، بما يسهم فى تعزيز جهود تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، مؤكدًا أنه يتم تعظيم الجهود المبذولة للانتهاء من ميكنة وتطوير المنظومة الجمركية؛ لتصبح الموانئ بوابات عبور، وليست أماكن تخزين وتتحول مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة؛ بما يؤدى إلى تيسير حركة التجارة وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات في الأسواق المحلية، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
أشاد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بالتطورات الإيجابية بشتى مناحي الحياة في مصر، خاصة المنظومة الجمركية وهو ما ينعكس بالإيجاب على حركة التجارة، معربًا عن تقديره لما يحققه الاقتصاد المصري من طفرة في الأداء بشهادة المؤسسات الدولية.
أكد أننا نسعى إلى زيادة التعاون مع  مصر، لدعم المبادرات التنموية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية عام ٢٠٢٢.
 

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