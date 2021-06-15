وزير المالية: زيادة الأجور إلى ٣٦١ مليار جنيه للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة

الثلاثاء، 15-06-2021
10:56 ص
أمينة عبد العال
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية
، أن مصر تمضى، بقيادتها
السياسية الحكيمة، لاستكمال الإنجازات غير المسبوقة فى مسيرة «البناء والتنمية»؛ إيذانًا
بانطلاق «الجمهورية الجديدة» التي ترتكز على تيسير سبل العيش الكريم للمواطنين، وتحسين
مستوى الخدمات المقدمة إليهم، وقد انعكس ذلك في تعزيز أوجه الإنفاق بالموازنة
الجديدة
للعام المالي المقبل، على تعظيم الاستثمارات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية،
وإستراتيجية بناء الإنسان بإعطاء أولوية متقدمة لقطاع الصحة والتعليم
.
قال الوزير، في البيان الذي تلقت " المصريون"
نسخة منه، أنه بعد موافقة مجلس النواب على موازنة العام المالي الجديد، إنه تنفيذًا
للتوجيهات الرئاسية، فقد تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم
بالموازنة
الجديدة بما يفوق
نسب الاستحقاق الدستوري، حيث بلغ إجمالي مخصصات قطاع التعليم
٣٨٨,١ مليار جنيه منها:
٢٥٦,١ مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي، و١٣٢ مليار جنيه للتعليم العالي والجامعي، بينما
بلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة ٢٧٥,٦مليار جنيه.
أوضح الوزير، أن الموازنة
العامة للدولة «الجهاز الإداري
للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تبلغ إجمالي مصروفاتها، وفقًا
لتقديرات العام المالي المقبل نحو ١,٨ تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة
١,٣٦٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة
غير مسبوقة لتصل إلى ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة
للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على
النحو الذي يُساعد في الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل إرساء دعائم
التنمية الشاملة والمستدامة.
قال الوزير، إنه تم تخصيص ٨ مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات؛
بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري في مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره
أحد دعائم الاقتصاد القومي، من خلال السعي الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة
للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم فى توفير سيولة نقدية تُمكِّنها
للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة فى ظل «الجائحة»، لافتًا إلى
المضي قدمًا في تنفيذ مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» التي انطلقت
مرحلتها الثانية في ٧ فبراير ٢٠٢١، بعد نجاح المرحلة الأولى، وزيادة إقبال الشركات
المصدرة على الاستفادة منها.
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ١٠ مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز
وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي، و٢ مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة
للعمل بالغاز الطبيعي.
أكد الوزير أنه تم تخصيص ١٨٠ مليار جنيه لسداد القسط السنوي
المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، ليصل إجمالي ما تم تحويله من الخزانة العامة
للدولة لصندوق التأمينات والمعاشات ٥١٠,٥ مليار جنيه خلال ٣ سنوات فى إطار تنفيذ اتفاق
فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة
عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما
يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن
عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
أضاف الوزير، أن موازنة العام المالي الجديد يتضمن زيادة
مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١,٤٪ عن التقديرات
المتوقعة للعام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه
الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم
،
إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة ١,٥ مليار جنيه،
موضحًا تخصيص ٢,٦ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم
قبل الجامعي العام والأزهري لصفوف
رياض الأطفال والأول الثاني والثالث والرابع الابتدائي، وزيادة حافز الجودة لأعضاء
هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية
إضافية نصف مليار جنيه.
أشار إلى أن الموازنة
الجديدة تتضمن تخصيص ٣٢١ مليار جنيه
لباب الدعم، منها: ٨٧,٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و١٩ مليار جنيه للمعاشات
الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدی شهري لأكثر من ٣,٦ مليون
أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص ٧ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة،
ومد مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس
وجنوب سيناء، و٧,٨ مليار جنيه «للدعم النقدي ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعي؛ بما
يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.