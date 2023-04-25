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مصر تتذيل دول العالم وقطر الأولى عربيًا.. كم عامًا تحتاج لتدخر مليون دولار؟

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اموال
Native
Teads
الثلاثاء، 25-04-2023 10:47 ص
هل فكرت يوما في كم تحتاج من الوقت لجمع مبلغ مليون دولار من خلال ادخار راتبك الشهري كاملا، وما الوقت الذي ستستغرقه للحصول على المليون دولار؟

أعد محللو منصة Picodi دراسة قدرت عدد السنوات التي سيستغرقها الشخص لجمع مليون دولار في مختلف دول العالم.

وحصلت Picodi على بيانات صافي متوسط الأجر الشهري لمواطنين من كافة أنحاء العالم عن طريق Numbeo ، التي جمعت البيانات عبر استبيانات شهرية شارك بها آلاف المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

ولتحويل العملات من العملة المحلية للبلدان الداخلة ضمن التصنيف للدولار، تم استخدام متوسط بيانات سعر الصرف من Google Finance لشهر مارس 2023، بحسب Picodi.

وشمل التصنيف 102 دولة، احتلت سويسرا المركز الأول من حيث أسرع دولة في ادخار مواطنيها مبلغ مليون دولار، بوقت يستغرق 14 عاما و3 أشهر، تليها سنغافورة، ثم مواطني لوكسمبورج، ثم الولايات المتحدة الامريكية، يليهم أيسلندا، لتختتم المراكز الخمسة الأولى بـ 20 عامًا و 11 شهرًا.

وفي هذا التقرير تصنيف الدول العربية والتي من بينها مصر، وفق ما جاء بالتقرير:

قطر (أول العرب والسادس عالميا): 21 عاما و3 أشهر.

الإمارات (السابع عالميا): 23 عاما و9 أشهر.

سلطنة عمان: 38 عاما و6 أشهر.

الكويت: 41 عاما وشهرين.

السعودية: 41 عاما و10 أشهر.

الأردن: 134 عاما و3 أشهر.

العراق: 154 عاما وشهرا.

لبنان: 164 عاما و3 أشهر.

المغرب: 215 عاما و6 أشهر.

تونس: 283 عاما و3 أشهر.

الجزائر: 312 عاما و7 أشهر.

مصر: 603 عاما و6 أشهر

واحتلت مصر المرتبة 101 قبل الأخيرة مباشرة عالميا، متقدمة على باكستان التي يستغرق المواطن بها 621 سنة و3 أشهر لجمع مليون دولار من راتبه.

 

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