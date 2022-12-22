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قبل اجتماع المركزي.. سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري

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الريال
Native
Teads
الخميس، 22-12-2022 09:21 ص
واصل سعر الريال السعودي، استقراره أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، بحسب اخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري والبنوك المصرية.

وننشر سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، وفق آخر تحديث وارد عبر شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية.

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 6.56 جنيه للشراء، و6.58 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 6.56 جنيه للشراء، و6.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر
سجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 6.54 جنيه للشراء، و6.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي
سجل الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي نحو 6.54 جنيه للشراء، و6.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
بلغ سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس نحو 6.55 جنيه للشراء، و6.58 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 6.55 جنيه للشراء، و6.58 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 6.55 جنيه للشراء، و6.62 جنيه للبيع.
 

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