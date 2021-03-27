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تعاون رجال البنك الأهلي في تقديم الدعم لأهالي ضحايا قطاري سوهاج

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الحادث
 
السبت، 27-03-2021 08:34 م وحيد محمود
عقب هذا الحادث الأليم الذي أحزن قلوب المصريين قام رجال البنك الأهلي المصري بسوهاج بالتعاون والتنسيق مع الناس وذلك بهدف دافع الولاء لبلدنا الغالية، وايمانا بدورهم الاجتماعي، تسابق زملاء مصرف البنك بمحافظة سوهاج أسودا واشبال ليضيفوا مشهدا اخر من المشاهد المشرفه وقت الازمات.

خلال ذلك اجتمعوا للتبرع بدمائهم بمقر بيتهم الثاني لازدحام المستشفيات وتسابقوا لتقديم الدعم ماديا و عينيا و نفسيا لأهالي الضحايا و المصابين. 

جاء ذلك تحت إشراف الأستاذ  احمد سلطان رئيس منطقة شمال الصعيد بالبنك الاهلي المصري 
مؤكداً أن البنك الأهلي المصري مصنع الرجال ولن يتخلى أبدا عن مساندة ومساعدة اهالينا أبناء الشعب المصري العظيم وبحضور الشرفاء الأوفياء المخلصين لوطنهم من رجال البنك الأهلي المصري اشرف فهمي واحمد صبري وسميح حليم    الذين قاموا على التنظيم والإشراف وبمشاركة ميشيل عياد و احمد الشندويلي

كما قدم مدحت مفتاح  وجميع العاملين بالبنك الاهلي المصري خالص العزاء والمواساة لأسرة الضحايا متمنياً من الله أن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

رحم الله ضحايا الحادث الأليم وأتم الشفاء للمصابين وحفظ الله مصرنا الغالية.
 

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