"بنس " يعود لوظيفته القديمة

الإثنين، 08-02-2021
11:01 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن مايك بنس
، نائب الرئيس الأمريكي السابق ، دونالد ترامب
عن خطته لطرح
برنامج إذاعي " بودكاست " للشباب الأمريكي .
وسيكون البرنامج احدي عدة مشروعات سيعمل عليها ، بنس
، مع منظمة شباب أمريكا
ويهدف لجذب العقول والقلوب الشابة لقضية المحافظين ، حسبما جاء في البيان الذي
تداولته الصحافة المحلية .
كما أشار إلي أنه سيقوم بجولة في الجامعات الأمريكية لإلقاء ندوات "
داعمة للحريات " .
جدير بالذكر أن منظمة شباب أميركا تعتبر من أبرز المنظمات اليمينية
الشابة التي تدعم أفكار الجمهوريين والمحافظين في البلاد، وتعود نشأتها للستينات.