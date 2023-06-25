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بعد قرار البنك المركزي.. أسعار الفائدة على الشهادات في بنكي الأهلي ومصر اليوم

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بعد قرار البنك المركزي.. أسعار الفائدة على الشهادات في بنكي الأهلي ومصر اليوم

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بنكي الأهلي ومصر
الأحد، 25-06-2023 12:57 م

 

يواصل بنكا الأهلي ومصر طرح شهادات الادخار مرتفعة العائد غدا الأحد في أول يوم عمل للبنوك بعد العطلة الأسبوعية الرسمية كما هي دون تغيير بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة.

 

كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قررت تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماعها يوم الخميس الماضي لتبقي عليه عند مستوى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.

 

ويبيع بنكا الأهلي ومصر شهادتي ادخار بأسعار فائدة مرتفعة إحداهما للعائد الثابت والأخرى للعائد المتدرج منذ أبريل الماضي.

 

البنك الأهلي المصري

- الشهادة (البلاتينية) للعائد الثابت أجل 3 سنوات: بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من ألف جنيه ومضاعفاته.

 

- الشهادة (البلاتينية) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من ألف جنيه ومضاعفاته.

 

بنك مصر

- شهادة (القمة) للعائد الثابت أجل 3 سنوات: بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من ألف جنيه ومضاعفاته.

 

- شهادة (ابن مصر 2) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية عليها 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من ألف جنيه ومضاعفاته.

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