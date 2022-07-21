الريال السعودي يصل لأعلى سعر له أمام الجنيه المصري

الخميس، 21-07-2022
12:40 م
شهد سعر صرف الريال
السعودي في البنوك اليوم الخميس 21-7-2022 ارتفاعا مقابل الجنيه المصري في آخر
تعاملات الأسبوع، بعد أن شهد تراجعا الاثنين الماضي ثاني أيام عمل للجهاز المصرفي
عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.
أعلى سعر لـ بيع
الريال السعودي
وقدم
بنك أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لـ الريال السعودي
بقيمة 5.04 جنيه للشراء و5.04
جنيه للبيع.
ووصل سعر الريال
السعودي في البنك الأهلي المصري إلى 5.02 جنيه للشراء و5.04 جنيه للبيع، وفي البنك
الأهلي المتحد سجل سعر الريال السعودي
5.03 جنيه للشراء و5.04 جنيه للبيع.
أسعار صرف الريال
السعودي
وسجل سعر الريال
السعودي في البنك التجاري الدولي 5.02 جنيه للشراء و5.05 جنيه للبيع، ووصل سعر
الريال السعودي
في بنك فيصل الإسلامي: 5.02 جنيه للشراء، مقابل 5.05 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
في
بنك مصر: 5.02 جنيه للشراء، مقابل 5.04 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
في
بنك بلوم: 5.02جنيه للشراء، مقابل 5.04 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
في
بنك المشرق: 5.03 جنيه للشراء، مقابل 5.06 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
في
المصرف العربي الدولي: 5.02 جنيه للشراء، مقابل 5.04 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
في
بنك HSBC: 5.02 جنيه للشراء، مقابل 5.04 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
في
بنك الإسكندرية: 5.00 جنيه للشراء، مقابل 5.04 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
في
بنك قناة السويس: 5.00جنيه للشراء، مقابل 5.05 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
في
بنك الإمارات دبي الوطني: 5.02جنيه للشراء، مقابل 5.06 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
في
بنك كريدي اجريكول: 4.98 جنيه للشراء، مقابل 5.04 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
في
بنك قطر الوطني: 4.97 جنيه للشراء، مقابل 5.04 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
في
بنك التنمية الصناعية: 4.96 جنيه للشراء، مقابل 5.04 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
في
بنك البركة: 4.90 جنيه للشراء، مقابل 5.04 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
في
البنك العقاري المصري العربي: 4.90 جنيه للشراء، مقابل 5.04 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
في
بنك الكويت الوطني: 4.88 جنيه للشراء، مقابل 5.04 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
في
بنك أبو ظبي التجاري: 4.86 جنيه للشراء، مقابل 5.01 جنيه للبيع.