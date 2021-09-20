الإثنين 20 سبتمبر 2021
توقيت مصر 21:13 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار جديد من المحكمة بشأن المستشارة التي تعدت على ضابط

النيابة تقرر حبس السائق المتسبب في مصرع الشيخ هاني الشحات

على غرار فتاة سيتي ستارز.. انتحار طالب بكلية الطب تاركَا هذه الرسالة

سيارة «مسكونة».. كاميرا مراقبة توثق فيديو يثير الرعب في السعودية

دنيا بطمة تتخلى عن ملابسها السفلية في إطلالة صادمة

السيسي: مفاوضات سد النهضة لن تستمر إلا مالا نهاية

وفاة الفنان إيهاب خورشيد بعد صراع قصير مع المرض

«باربي نجد» تستفز السعوديين بالظهور كما ولدتها أمها على السرير

شوبير يفجر مفاجأة: الأهلي يقرر فسخ التعاقد مع هذا اللاعب

في هذا المجال.. السعودية أعلى الدول المتقدمة على مستوى العالم

ADS
 

في أغسطس الماضي

الجمارك : 3,4 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة

جمارك السخنة
جمارك السخنة
Native
الإثنين، 20-09-2021 09:23 ص متابعات- أمينة عبد العال
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول ٦ آلاف و٣٠٥ شهادات جمركية وارد نهائي بجمارك السخنة، بإجمالي 21 ألفًا و٧٩٨ حاوية لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمي، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات»، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
أضاف التقرير، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت ٨٧٢ مليونًا و٨١٣ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي ٢ مليار و٥٥١ مليونًا و٨٩٥ ألف جنيه.
أوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة، قامت بتصدير مشمول ١٤٩٥ بيانًا جمركيًا خلال أغسطس الماضي، لنحو 12 ألفًا و287 حاوية معظم أصنافها من: «الألومنيوم، والزنك، والرخام، والرمال، والمنسوجات، والفوسفات، والفايبر جلاس، والمواد الغذائية»، بقيمة إجمالية بلغت مليار و٥٠٥ ملايين و٧٨١ ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو ٤ ملايين و٥١٥ ألف جنيه.
أشار التقرير، إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال شهر أغسطس الماضي بلغت نحو ٣ مليارات و٤٢٤ مليونًا و٧٠٨ آلاف جنيه.
 

إقرأ ايضا

الدولار

الدولار يصعد بشكل مفاجئ في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يواصل ارتفاعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

أخبار متعلقة

ارشيفية

المالية : ٢٠ يومًا.. ويبدأ التطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»

وزير المالية

وزير المالية: الحكومة ساندت القطاع التصديري بـ ٢٨ مليار جنيه منذ بد تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة»

جمارك السويس

غتوري : الإفراج عن سيارات بـ 336 مليون جنيه بجمارك السويس

ارشيفية

الجمارك: زيادة قيمة «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية من ١٥٠٠ جنيه إلى ١٠ آلاف جنيه

ارشيفية

وزير المالية : بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد.. اعتبارًا من أول سبتمبر ٢٠٢١

ارشيفية

غتورى: إحباط أكثر من ألف عملية تهريب في شهر واحد