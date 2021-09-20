الجمارك : 3,4 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة

الإثنين، 20-09-2021
09:23 ص
متابعات- أمينة عبد العال
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة
من رجال الجمارك
لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما
يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو
الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري
رئيس مصلحة الجمارك
،
أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول ٦ آلاف و٣٠٥ شهادات جمركية وارد نهائي بجمارك
السخنة، بإجمالي 21 ألفًا و٧٩٨ حاوية لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع
العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح،
والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمي، ولعب الأطفال،
وقطع غيار السيارات»، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك حسب البيان الذي تلقت "
المصريون" نسخة منه.
أضاف التقرير، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة
عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت ٨٧٢ مليونًا و٨١٣ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي
ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي ٢ مليار و٥٥١
مليونًا و٨٩٥ ألف جنيه.
أوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة، قامت
بتصدير مشمول ١٤٩٥ بيانًا جمركيًا خلال أغسطس الماضي، لنحو 12 ألفًا و287 حاوية معظم
أصنافها من: «الألومنيوم، والزنك، والرخام، والرمال، والمنسوجات، والفوسفات، والفايبر
جلاس، والمواد الغذائية»، بقيمة إجمالية بلغت مليار و٥٠٥ ملايين و٧٨١ ألف جنيه، بينما
بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو ٤ ملايين و٥١٥ ألف جنيه.
أشار التقرير، إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة
والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال شهر أغسطس الماضي بلغت نحو ٣
مليارات و٤٢٤ مليونًا و٧٠٨ آلاف جنيه.