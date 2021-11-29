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خلال أكتوبر الماضي

الجمارك: 2.3 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»

ارشيفية
ارشيفية
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الإثنين، 29-11-2021 09:01 ص أمينة عبد العال
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليل متوسط زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية واستقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 6 آلاف و431 شهادة جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار الموتوسيكلات، والسيارات»، خلال شهر أكتوبر الماضي، حسب البيان الذي تلقت" المصريون " نسخة منه.
أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغت 350 مليونًا و489 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و583 مليونًا و987 ألف جنيه، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة 451 مليونًا و899 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول 3 آلاف و625 بيانًا جمركيًا خلال شهر أكتوبر الماضي، معظم أصنافها من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة، مثل: «الألمونيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل»، بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات و396 مليونًا و921 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 15 مليونًا و485 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت نحو 2 مليار و392 مليونًا و921 ألف جنيه.
 

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