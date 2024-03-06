البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة بفائدة 30% لمدة 3 سنوات
البنك الأهلي
الأربعاء، 06-03-202410:57 ص
شهادة جديدة من البنك الاهلى المصرى ثلاث سنوات متناقضة بسعر سنوى 30% السنة الاولى و 25% للسنة الثانية و 20% للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.
كما تم تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوى 26% للسنة الاولى و 22% للسنة الثانية و 18% للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024.
كما قررت لجنة الكو تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5% سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19% بدورية صرف العائد شهريا.
مع استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27% تصرف بنهاية المدة و 23.5% تصرف العائد شهريا و طرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى 23% بدورية صرف العائد يوميا.