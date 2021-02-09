الثلاثاء 09 فبراير 2021
توقيت مصر 14:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. نجوم بايرن ميونيخ يرددون شعارات الأهلي

برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق

مصر تعود للسوق الدولية بطرح قيمته ٣,٧٥ مليار دولار

كشف حقيقة طرد دول أوربية لدبلوماسيين من روسيا

التفاصيل الكاملة للحادث المفجع بالمغرب و راح ضحيته العشرات

السيادي السوداني يعلن عن الحكومة التنفيذية الجديدة

البنتاجون: نفط سوريا لم يعد هدفنا

الأمم المتحدة تعلن عن انتهاك كوريا الشمالية للعقوبات الدولية

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على توقعات طقس الغد

ADS
 

الأمم المتحدة تعلن عن انتهاك كوريا الشمالية للعقوبات الدولية

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
 
الثلاثاء، 09-02-2021 10:24 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن دبلوماسي بالأمم المتحدة أن كوريا الشمالية انتهكت العقوبات الدولية بناء علي تقرير سري قدم لأعضاء مجلس الأمن عن برامجها النووية والصاروخية التي واصلت تطويرها طوال عام 2020 .
و أشار التقرير الذي أعده مراقبو العقوبات المستقلون إن بيونجيانج أنتجت مواد انشطارية وأبقت على المنشآت النووية وطورت بنيتها التحتية للصواريخ الباليستية" وواصلت البحث عن مواد وتكنولوجيا لهذه البرامج من الخارج،  حسبما نشرت " سكاي نيوز" .
في سياق متصل صرح ممثل لوزارة الخارجية الأميركية أمسالاثنين إن الإدارة تخطط لنهج جديد في التعامل مع كوريا الشمالية يتضمن مراجعة كاملة مع الحلفاء "لخيارات الضغط الجارية واحتمالات أي جهود دبلوماسية في المستقبل".
جدير بالذكر أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون  التقي والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ثلاث مرات في عامي 2018 و2019، لكنهما لم يحرزا تقدما بشأن دعوات الولايات المتحدة لبيونجيانج للتخلي عن أسلحتها النووية ومطالب كوريا الشمالية بإنهاء العقوبات.
 

إقرأ ايضا

وزير المالية

مصر تعود للسوق الدولية بطرح قيمته ٣,٧٥ مليار دولار

سيارات الدفع الرباعي

اليكم أفضل سيارات الدفع الرباعي في 2021

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم