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مفاجأة بعد التذبذب.. سعر الدولار اليوم في البنوك رسميًا

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مفاجأة بعد التذبذب.. سعر الدولار اليوم في البنوك رسميًا

الأحد، 09-03-2025 02:08 م


 

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 9 مارس 2025 بالبنوك وشركات الصرافة، بالتزامن مع عودة التعاملات عقب العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

ووفقًا لآخر التحديثات المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.64 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع 50.74 جنيه.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، وصل سعر الشراء إلى 50.63 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 50.73 جنيه.

 

سعر الدولار في بنك مصر

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، استقر سعر الدولار عند 50.63 جنيه للشراء، ووصل إلى 50.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.63 جنيه، وسعر البيع 50.73 جنيه.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل بنك الإسكندرية 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 50.63 جنيه، وسعر البيع 50.73 جنيه.

 

سعر الدولار في بنك كريدي أغريكول

وفي بنك كريدي أغريكول، بلغ سعر الشراء 50.62 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 50.72 جنيه.

 

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار بيعًا وشراءً في أبوظبي الإسلامي فقد بلغ سعر الشراء 50.71 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 50.81 جنيه.

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