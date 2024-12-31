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في البنوك والسوق الموازية.. سعر الدولار يفاجئ الجميع

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الثلاثاء، 31-12-2024 02:23 م

 

انخفض سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري بشكل محدود، خلال تعاملات الثلاثاء 31 ديسمبر.

 

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.77 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك مع بداية التعاملات اليوم كالآتى:

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.79 جنيه للشراء.

 

50.89 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

50.79 جنيه للشراء.

 

50.89 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.79 جنيه للشراء.

 

50.89 جنيه للبيع.

 

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.79 جنيه للشراء.

 

50.89 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.79 جنيه للشراء.

 

50.89 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار بالسوق الموزاية

جاء سعر الدولار في السوق الموزاية عند 51 جنيها للشراء، و51.25 جنيه للبيع، وسط محدودية التعاملات.

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