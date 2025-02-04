"بيج ماك" يفجر مفاجلأة صادمة عن السعر العادل للدولار مقابل الجنه المصري

عتبر مؤشر بيج ماك التابع لمجلة إيكونوميست البريطانية، أن الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته الحقيقية مقابل الدولار بنسبة -53.6% في يناير 2025، وأن السعر العادل للدولار أمام الجنيه يعادل 23.32. جنيه. وقدر المؤشر سعر الصرف الفعلي في يناير 2025 عند 50.25 جنيه للدولارـ فيما ارتفع سعر الصرف اليوم إلى 50.4 جنيه.

كما اعتبر المؤشر أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته أمام الجنيه الإسترليني بـ -35.1%، وأن السعر العادل للجنيه المصري أمام الإسترليني 29.41 جنيه/ إسترليني، في حين أن سعر الصرف حاليا 62.68 جنيه لكل إسترليني.

ومؤشر بيج ماك هو مؤشر سنوي يُستخدم لقياس القوة الشرائية بين العملات المحلية للدول والدولار، من خلال مقارنة سعر ساندوتش "بيج ماك" في مطاعم "ماكدونالدز" حول العالم.

ويحدد المؤشر القيمة الحقيقية العادلة لكل عملة استناداً إلى سعر شطيرة البرغر المعروفة بـ"بيج ماك". وبلغ سعر وجبة بيج ماك في مصر 135 جنيها، مقابل 5.79 دولار أمريكي في الولايات المتحدة. وبذلك، يبلغ سعر الصرف العادل للجنيه 23.32 مقابل الدولار. ويشير الفارق بين هذا السعر وسعر الصرف الفعلي اليوم بالبنك 50.4 جنيه للدولار، إلى أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية مقابل الدولار بـ -53.7%.

وبحسب الإيكونوميست فقد انخفض الجنيه وفق مؤشر بيج ماك بنسبة -10.1% عن العام الماضي ليزيد سعر وجبة ماك 2.23 جنيه فقط، لتصبح 23.32 جنيه هذا العام، بدلا من 21.09 جنيه العام الماضي.

وبحسب المؤشر، فإن مصر تراجعت مركزا عن العام الماضي وباتت رابع أعلى دولة في العالم مُقوم بها الدولار بأعلى من قيمته الحقيقة بنحو -53.6% (قدر المؤشر في بداية الشهر سعر الدولار بـ50.25 جنيه فيما ارتفع سعر الصرف اليوم إلى 50.4)، بعد تايوان الأولى بـ-85.8% وإندونيسيا الثانية بنسبة-56.2%، والهند الثالثة بـ - 54.8.

وكان الجنيه أقل من قيمته الحقيقية بنسبة - 56.6% في العام الماضي، مقابل -53.7% وفق سعر صرف الدولار اليوم.

وعلى المستوى العربي والإقليمي، يُسعر الدينار الأردني بأقل من سعره الحقيقي بنسبة -39.1% مقابل - 38% العام الماضي، ثم الريال العماني بنسبة - 31.4% مقابل - 30.2% العام الماضي، والريال القطري - 28.8%، والدينار البحرين -22.1%، والدينار الكويتي -21.5%، والدرهم الإماراتي - 15.4%، ثم الريال السعودي – 12.5%، والليرة التركي – 8.2%، والليرة اللبناني -7.4%.

أما العملات المقدرة بأعلى من قيمتها، فجاء الفرنك السويسري في المرتبة الأولى؛ بـ + 38%، حيث يبلغ سعر شطيرة «البيج ماك» في سويسرا 7.20 فرنك. وحلت الأرجنتين بالمرتبة الثانية بـ +20.1% بسعر 7300 بيزو.