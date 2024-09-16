الإثنين 16 سبتمبر 2024
توقيت مصر 19:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد قرار المركزي اليوم.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم رسمياً

فيديز يهز السعودية.. ماذا فعل رجل مع امرأة داخل محطة وقود؟

مارس معها الجنس 3 أسابيع.. التحريات تفجر مفاجأة في واقعة فتاة المطرية

190 سم.. تركي آل الشيخ يطلب شاباً مصرياً للعمل بمقابل خرافي

الإعلام الإسرائيلي ينشر مقارنة مثيرة للاهتمام بين الجيشين المصري والإثيوبي

السيسي يصدر قرارا بإنهاء خدمة 11 مستشارا برئاسة الجمهورية

لماذا لم ترتفع عملة البيتكوين بعد حدث التنصيف؟

زوج ووالده يتقدمان ببلاغ رسمي ضد زوجته بسبب رضوى الشربيني

الحوثيون": استهدفنا إسرائيل بصاروخ جديد قطع 2040 كم في 11.5 دقيقة

"هزار ينتهي باغتصاب".. تفاصيل واقعة الجيران بـ "البدرشين"

بعد قرار المركزي اليوم.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم رسمياً

الإثنين، 16-09-2024 02:13 م


واصل سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، الإثنين 16 سبتمبر 2024، استقراره في أول أيام عودة القطاع المصرفي وشركات الصرافة، من إجازة استمرت لثلاثة أيام

 

ويطرح البنك المركزي المصري اليوم الإثنين، أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه، بالتزامن مع استئناف العمل في القطاع المصرفي عقب إجازة المولد النبوي الشريف.

 

ووفقا لبيانات البنك المركزي سينقسم الطرح إلى أذون خزانة لأجل 91 يوماً بقيمة 35 مليار جنيه، وأذون لأجل 273 يومًا بقيمة 25 مليار جنيه.

 

وتعود البنوك اليوم إلى العمل بصورة طبيعية بعد 3 أيام متصلة من الإجازة نتيجة لتزامن إجازة المولد النبوي الشريف المقررة اليوم مع بداية أسبوع العمل في القطاع المصرفي بعد يومي العطلة الأسبوعية (الجمعة والسبت).

 

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 48.36 جنيه للشراء، و48.53 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 48.37 جنيه للشراء، و48.51 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي مستوى 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.البنك المركزي المصري - أرشيفية

 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر للدولار

سجل أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية نحو 48.38 جنيه للشراء، و48.53 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي.

إقرأ ايضا

Screenshot_20240916_114641

لماذا لم ترتفع عملة البيتكوين بعد حدث التنصيف؟

2024_8_25_10_14_37_679

تحرك الأخضر.. كم سجّل سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي تثبيت الفائدة؟

دولار3

أول تحرك لـ الدولار بعد قرار البنك المركزي ليسجل هذا الرقم

أخبار متعلقة

2024_8_25_10_14_37_679

تحرك الأخضر.. كم سجّل سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي تثبيت الفائدة؟

دولار3

أول تحرك لـ الدولار بعد قرار البنك المركزي ليسجل هذا الرقم

2023_7_13_11_46_53_7

ارتفع 2%.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

دولار

مع ترقب قرار المركزي.. سعر الدولار اليوم في البنوك رسمياً

دولار3

بعد ارتفاع ملحوظ.. سعر الدولار الآن في البنوك رسمياً

2340929_0

هبوط حاد.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنوك رسمياً