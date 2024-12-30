الدولار يترقب قرار اليوم.. سعر الأخضر أمام الجنيه المصري في البنوك

استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات الإثنين 30 ديسمبر ، وسط حالة من الترقب.

ويعتزم البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة دولارية اليوم الإثنين، وتأتي بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات 27.25%، و28.25%، و27.75%، للإيداع والاقتراض وسعر العملية الرئيسية، في اجتماعها يوم الخميس الماضي.

وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري، أنه سيطرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة 800 مليون دولار في عطاء يديره نيابة عن وزارة المالية.

سعر الدولار في مصر اليوم

سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 50.79 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 51 جنيها للشراء، و51.25 جنيه للبيع، وسط محدودية التعاملات.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 50.79 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 50.80 جنيه للشراء، 50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 50.81 جنيه للشراء، 50.91 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية عند 50.87 جنيه للشراء، و51.95 جنيه للبيع، في ميد بنك وأبوظبي الإسلامي.