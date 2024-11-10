أسعار النفط عام 2024 – ماذا يمكن أن نتوقع لعام 2025؟ تحليل من خبراء Seekapa

يعتبر النفط من السلع الأساسية في التجارة العالمية بالإضافة إلى كونه أصل مالي هام جدا يقوم العديد من المستثمرين بالتداول والمضاربه عليه. لذلك تهتم شركة Seekapa بتحليل أسعار النفط بصورة مستمرة ومعرفة مستجدات الأسواق. شركة Seekapa هي وسيط مالي موثوق ومرخص تعمل منذ عدة أعوام في مجال التداول عبر الانترنت ومتوفر لدى المنصة العديد من الأصول المالية وعلى رأسها النفط. شهد هذا العام بعض التقلبات الخاصة بأسعار النفط وذلك بسبب العديد من الأحداث المختلفة وعلى رأسها الإضرابات في الشرق الأوسط والحرب المحتملة بين إسرائيل وإيران. في بداية هذا العام كان هناك بعض التوقعات للمحللين وصول سعر برميل النفط إلى 95 دولار وهذا ما لم يحدث حيث وصل السعر هذا العام قرابة 87 دولار للبرميل لخام غرب تكساس و 91.5 دولار للبرميل لخام برنت وكان ذلك مدفوعا بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

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الوضع الاقتصادي العالمي والطلب على النفط

وبالرجوع إلى الوضع الاقتصادي العالمي يشهد النفط تراجع في الطلب ملحوظ وذلك بسبب تأثر الاقتصاد الصيني وضعف الطلب الصناعي من الصين ويعتبر ذلك من أهم المحفزات لحركة سعر النفط، هناك بعض التوقعات بعودة ارتفاع الطلب على النفط وذلك مدفوعا ببداية الفيدرالي الأمريكي رحلة خفض الفائدة في سبتمبر الماضي وكذلك العديد من البنوك المركزية حول العالم وعلى رأسهم البنك المركزي الأوروبي.

من المتعارف عليه أن خفض الفائدة ينعش الاقتصاد مما قد يعيد من زيادة الطلب العالمي على النفط وذلك قد يدفع الأسعار للارتفاع مجددا، بالإضافة إلي الانتعاش المتوقع للاقتصادات الناشئة نتيجة خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.

أوبك + وتوقعات النفط

تعتبر منظمة أوبك + التي تشمل 12 دولة رئيسية في إنتاج النفط (أوبك) بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى على رأسهم روسيا من أهم المحركات الرئيسية لأسعار النفط فهي دائما تحاول أن تحافظ على المعروض من النفط العالمي طبقا للطلب للوصول إلى مستهدفات السعر الخاصة بهم، تتبع حاليا أوبك + سياسة الخفض الطوعي في الإنتاج للحفاظ على أسعار النفط المستهدفة.

أبرز توقعات الجهات الرسمية لأسعار النفط 2025

توقع بنك جولدمان ساكس أن يبلغ متوسط سعر النفط 2025 76 دولار للبرميل وذلك بسبب فائض الإنتاج لبعض الدول، كما توقع البنك نطاق سعر بين 70 – 85 دولار للبرميل خلال المدى القريب. توقع البنك استقرار الأسعار بالرغم من التوترات الجيوسياسية وذلك بسبب عدم تأثر الإنتاج نتيجة التوترات بين إسرائيل وإيران.





توقعات البنوك المركزية والمؤسسات العالمية لأسعار النفط

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توقعت أيضا مجموعة سيتي جروب أنه من المحتمل انخفاض سعر برميل النفط عام 2025 لمستوى 60 دولار وذلك مدفوعا بضعف الطلب على النفط وزيادة المعروض من الدول غير الأعضاء في أوبك.

طبقا لوكالة الأنباء القطرية هناك توقعات من بعض الخبراء القطريين وتقرير البنك الدولي يشير إلى اتجاه أسعار النفط للانخفاض في 2025 بنسبة قد تتراوح بين 7 – 9 %، أسند البنك الدولي هذا التوقع لاحتمال اتجاه بعض الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك لزيادة الإنتاج العام القادم.

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