أحمد بلال :"مش مقتنع بمصطفى محمد"

24 أغسطس 2020 - 10:04 ص

أكد نجم النادي الأهلي السابق أحمد بلال، أنه لا يزال غير مقتنع بإمكانيات مصطفى محمد على الصعيد الفني على الإطلاق.

وقال "بلال" في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورت": مصطفى محمد مش لاعب كبير كما يظن البعض، وأنا لست مقتنعًا على الإطلاق بإمكانياته الفنية.

وأضاف "بلال": مصطفى محمد لم يقدم مباراة جيدة على الإطلاق فى القمة الأخيرة، ولم يظهر على المستوى المأمول منه.

وأتم "بلال": قد يكون مهاجم مصر الأول كما يتخيل البعض نظرًا لأن الكرة المصرية لا تمتلك أي مهاجم مميز بالوقت الحالي.