شاهد .. بكاء مؤمن زكريا على المسرح أمام أحمد عز يشعل الفيس بوك

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مؤمن زكريا
مؤمن زكريا

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مؤمن زكريا

بكى مؤمن زكريا - لاعب الأهلي - على المسرح أثناء حضوره مسرحية "علاء الدين" التي يقوم ببطولتها الفنان أحمد عز.

ولاحظ عز أثناء تقديم العرض أن مؤمن زكريا حاضرا لينزل إلى الجمهور ويستدعيه ويصعد به إلى المسرح.

وقال عز: معانا نجم كبير ربنا يشفيه ويرجع يمتعنا تاني أكتر من الأول.

واتشتعل المسرح بهتاف "بنحبك يا مؤمن" لتنهمر دموع نجم الأهلي.

وأصيب مؤمن زكريا بمرض نادر في الأعصاب ويعالج منه خلال هذه الفترة بالولايات المتحدة.

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