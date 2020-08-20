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هند صبري تطلب طلبًا غريبًا من الجمهور

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هند صبري
هند صبري

محمد فضل- متابعات

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تعليق مثير للجدل من هند صبري عن التحرش

صورة

هند صبري

الفيل الازرق

طلب غريب

نشرت الفنانة هند صبري، صورة لها من فيلم "الفيل الأزرق"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلّقت عليها بالقول: "إذا أعطيتم عنوانا لعام 2020، ماذا سيكون؟"، لتردّ عليها النجمة صبا مبارك ممازحةً: "عام الفيل"، وفقاً لمجلة "لها".

وكانت هند صبري قد حرصت على تقديم الدعم والمواساة للشعب اللبناني، بعد الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت، وأسفر عن وقوع ضحايا ومصابين، وأدى الى تشريد الآلاف من اللبنانيين بعد تدمير منازلهم.

يُذكر أن هند صبري تواصل تصوير فيلم "كيرة والجن" مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، كما تصوّر مشاهدها في مسلسل "هجمة مرتدة" مع الفنان أحمد عز، الذي يخوضان به سباق الدراما الرمضاني المقبل، والذي يعد عودة للنجمين الى الدراما بعد غياب ثلاث سنوات حيث كان مسلسل "أبو عمر المصري" آخر أعمال عز الدرامية، فيما كان مسلسل "حلاوة الدنيا" آخر ظهور لهند صبري في الدراما.


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