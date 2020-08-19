فجر السعيد: الإمارات فيها رجال تتخذ قرار

19 أغسطس 2020 - 11:22 ص

قالت الإعلامية فجر السعيد إن تصريح مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر عن الكويت يكشف حقيقة الدول المطبعة مع إسرائيل في الخليج.

وأضافت السعيد :" إشارة كوشنر للكويت فقط من بد دول الخليج .. معناته قطر مطبعه مهووووووووو وجه بيد على الفم .واخزياه اذن.. ليش تهاجمون الإمارات انتوا كلكم الهوا سوا ...الفرق إن في الإمارات رجال تتخذ قرار وتعلن عنه بشفافية تصارح الشعب والمجتمع وفي غيرهم كل شغلهم خش ودس مهوووو".

وكان جاريد كوشنر قد صرح أمس أن موقف الكويت المؤيد للفلسطينيين غير بناء.

وكانت السعيد قد ثمّنت في تدوينات سابقة دور الإمارات حول التطبيع مع إسرائيل قائلة : "دايما الإمارات سبّاقة بسياسة النظر للإمام .. قيادة شابة .. رؤية واثقة النتيجة لازم تكون خطوات تسبقنا بأميال بكل شي.. عليهم بالعافية أي نجاح للإمارات بمنظوري الشخصي نجاح خليجي.. نعم للتطبيع".

وأضافت : "فلسطين أصحاب القضية مطبعين مع إسرائيل في اتفاقية سلام وقعها الرئيس الفلسطيني عرفات والرئيس الإسرائيلي اسحق رابين بتصيرون ملكيين أكثر من الملك، منوهة أن أهل القضية موقعين اتفاق سلام .. برافو الإمارات نجحوا بسلامهم هذا بإجبار إسرائيل على تعليق خططها لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة".