  • الأربعاء 19 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر01:23 م
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

مفاجآت جديدة يكشفها شوبير فى رحيل رمضان صبحى

الفقي: الإمارات قامت بخطة ضخمة.. والعلن خير من السر

الفقي: الإمارات قامت بخطة ضخمة.. والعلن خير من السر

بيل جيتس: كورونا سينتهي في هذا الموعد مخلفا هذه الكارثة

بيل جيتس: كورونا سينتهي في هذا الموعد مخلفا هذه الكارثة

موجة غضب.. تشويه تمثال الرئيس السادات بالمنوفية

موجة غضب.. تشويه تمثال الرئيس السادات بالمنوفية

فجر السعيد

فجر السعيد: الإمارات فيها رجال تتخذ قرار

ما كشفته الكاميرات عن هروب شاب من شقة عشيقته بإمبابة

ما كشفته الكاميرات عن هروب شاب من شقة عشيقته بإمبابة

بلدة بلبنان تصف قاتل الحريري بـ" المقاوم"

بلدة بلبنان تصف قاتل الحريري بـ" المقاوم"

تدوينة مثيرة لداعية سعودي عن نصيحة ولي الأمر

تدوينة مثيرة لداعية سعودي عن نصيحة ولي الأمر

القرني: امحوا الخطيئة بهذا الأمر

القرني: امحوا الخطيئة

الخادمة

ببلد عربي.. إلقاء خادمة منزلية في الشارع "فيديو"

فجر السعيد: الإمارات فيها رجال تتخذ قرار

الحياة السياسية

فجر السعيد
فجر السعيد

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

دولة عربية جديدة تتخذ قرار التطبيع مع إسرائيل

#

بعد تطبيع الإمارات.. فجر السعيد: الليرة التركية هتكون أرخص من ورق المناديل

#

قرقاش: ما فعلته الإمارات قرار شجاع من قائد استثنائي

#

فجر السعيد: نعم للتطبيع .. والإمارات سبّاقة

الامارات

الكويت

الخليج

كوشنر

التطبيع

قالت الإعلامية فجر السعيد إن تصريح مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر عن الكويت يكشف حقيقة الدول المطبعة مع إسرائيل في الخليج.

وأضافت السعيد :" إشارة كوشنر للكويت فقط من بد دول الخليج .. معناته قطر مطبعه مهووووووووو وجه بيد على الفم .واخزياه اذن.. ليش تهاجمون الإمارات انتوا كلكم الهوا سوا ...الفرق إن في الإمارات رجال تتخذ قرار وتعلن عنه بشفافية تصارح الشعب والمجتمع وفي غيرهم كل شغلهم  خش ودس مهوووو".

وكان جاريد كوشنر قد صرح أمس أن موقف الكويت المؤيد للفلسطينيين غير بناء.

وكانت السعيد قد ثمّنت في تدوينات سابقة دور الإمارات حول التطبيع مع إسرائيل قائلة : "دايما الإمارات سبّاقة بسياسة النظر للإمام .. قيادة شابة .. رؤية واثقة النتيجة لازم تكون خطوات تسبقنا بأميال بكل شي.. عليهم بالعافية أي نجاح للإمارات بمنظوري الشخصي نجاح خليجي..  نعم للتطبيع".

وأضافت : "فلسطين أصحاب القضية مطبعين مع إسرائيل في اتفاقية سلام وقعها الرئيس الفلسطيني عرفات والرئيس الإسرائيلي اسحق رابين بتصيرون ملكيين أكثر من الملك، منوهة أن أهل القضية موقعين اتفاق سلام .. برافو الإمارات نجحوا بسلامهم هذا بإجبار إسرائيل على تعليق خططها لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» برشلونة يعلن "كومان" مديرا فنيا حتى 2022
» رسميا.. بايدن منافسا لترامب على الرئاسة
» إعفاء المتحدث باسم الخارجية السودانية من منصبه
» تشعل مواقع التواصل بـ" الرجالة زي الجاتوه.. لازم يدلعوا"
» أول تعليق للسعودي على فيديو امتطائه ظهر الحوت
» بلدة بلبنان تصف قاتل الحريري بـ" المقاوم"
» صورة طبق الأصل.. ظهور نادر لأحفاد كمال الشناوي
» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
» قرار مفاجيء من رمضان صبحي بعد فضيحة "البطاطس"
» هذا هو العمر الحقيقي لـ علا رشدي .. وزوجها يصغرها بهذا العدد من السنين
» ما لا تعرفه عن زيجات المطربة شادية .. هذا الفنان هرب منها قبل الزفاف

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة