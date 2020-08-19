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إعفاء المتحدث باسم الخارجية السودانية من منصبه

عرب وعالم

الخارجية السودانية
الخارجية السودانية

وكالات- الدويني فولي

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إسرائيل

وزير الخارجية

السودان

العلاقات

أعلنت الحكومة السودانية إعفاء المتحدث باسم الخارجية من منصبه وتكليفه بالعمل فى دائرة أخرى على خلفية تصريحات أكد فيها أن الاتصالات قائمة بين الخرطوم وتل أبيب من أجل تطبيع العلاقات.

وكان وزير الخارجية السودانى عمر قمر الدين، قد أكد أن وزارته لم تناقش بأى شكل من الأشكال أمر العلاقات بين السودان وإسرائيل، وأنها لم تكلف الناطق الرسمى بالإدلاء بأى تصريح حول هذا الأمر.


ووجه المتحدث باسم الخارجية السودانية  رسالة لرئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك قبل إعفائه من منصبه: "احترموا شعبكم واكشفوا له ما يدور في الخفاء بشأن العلاقة مع إسرائيل".

وكان المتحدث باسم الخارجية السودانية حيدر بدوي صادق، أكد في تصريح صحفي، أن "بلاده تتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل"، وأن "الخرطوم وتل أبيب بحاجة لبعضهما البعض في كثير من الأوجه، وأنه ما من سبب لاستمرار العداء بين السودان وإسرائيل، ونحن لا ننفي وجود اتصالات بين البلدين، وأن الاتفاق يجب أن يكون قائما على الندية ومصلحة الخرطوم، من دون التضحية بالقيم والثوابت".


وأضاف، أن "السودان وإسرائيل سيجنيان فوائد وثمارا من عقد اتفاق سلام".

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