» فضيحة.. زوجان يصوران فيديوهات لا أخلاقية مع كلبهما

06 أغسطس 2020 - 09:19 م





يواجه زوجان عقوبة السجن لنحو 10 سنوات، بعد أن عثرت الشرطة على لقطات لا أخلاقية لهما مع كلبهما الأليف.



واعترف كيفين ثريدجولد (48 عامًا) وريبيكا ثريدجولد (36 عامًا) بالذنب بتهم البهيمية، بعد أن اكتشف رجال الشرطة 16 مقطع فيديو "بغيضًا أخلاقيًا" على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما.



وتم تصوير مقاطع الفيديو في ثلاث مناسبات منفصلة. وبموجب قانون أديلايد الجنائي لعام 1935، تصل عقوبة السجن بتهمة البهيمية إلى 10 سنوات.



ومن غير الواضح ما إذا كان هناك أي ضرر للكلب نتيجة ذلك، لأنه كان قد مات وقت اكتشاف مقاطع الفيديو، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار".



وعاش الزوجان، اللذان انفصلا الآن، معًا في جنوب أستراليا لعدة سنوات، وأقرا بالذنب يوم الخميس.



وقال محامي ثيدجولد، جيمس ماركوس للمحكمة، إن والدتها "تشعر بالاشمئزاز من نفسها" بسبب سلوكها.



وأضاف: "من وجهة نظر السيدة ثريدجولد، اعتقدت أن ذلك كان شيئًا يريده شريكها، ومن الواضح تمامًا أنه، من وجهة نظر ثريدجولد، هو أيضًا ما يعتقده".



وتضغط مدعية الشرطة جورجينا فين من أجل توقيت عقوبة السجن عليهما، قائلة للمحكمة إن المخالفة كانت خطيرة للغاية بما لا يبرر الاعتقال المنزلي، أو عقوبة مع وقف التنفيذ. وأضافت:: "الإساءة بلا شك خطيرة وبغيضة أخلاقيًا بطبيعتها".



وسيتم الحكم على الزوجين السابقين في جلسة استماع في وقت لاحق من هذا الشهر.

